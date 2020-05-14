В ВШЭ не считают разницу в доходах мужчин и женщин гендерной дискриминацией

«В России на 25-30 процентов женщины получают меньше, это действительно так. Но это не означает, что существует гендерная дискриминация. Нужно учитывать все прочие факторы. Например, женщины работают чаще в бюджетном секторе, где зарплаты в принципе ниже. В бюджетном секторе они выбирают те отрасли, где не нужен физический труд, где дают больший социальный пакет. Часто эти предпочтения и объясняют существующие различия в доходе. Кроме того, женщины имеют меньшую продолжительность трудового опыта в связи с декретами. И давно известно, если учесть все эти факторы, то различие в оплате труда между мужчинами и женщинами сокращается до ничтожной величины, до 3-5 процентов. Так что в этом ключе можно сказать, что если гендерная дискриминация и существует, то на российском рынке она представлена в малом и ограниченном масштабе», – говорит он.

По данным Росстата, доля женщин в России сегодня составляет 54 процента от населения страны, при этом представительницы прекрасного пола меньше вовлечены в экономику государства.

Ранее в связи с экономическим кризисом и введением ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19 заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН назвал профессии, которые сильнее всего затронул коронавирус.

