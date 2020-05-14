В ВШЭ не считают разницу в доходах мужчин и женщин гендерной дискриминацией
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в интервью НСН перечислил факторы, из-за которых женщины получают меньше мужчин с той же квалификацией.
Женщины в России зарабатывают на 28 процентов меньше мужчин с той же квалификацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги исследования от аналитического центра НАФИ. При этом отмечается, что доля женщин, занятых в экономике, у которых есть высшее образование больше, чем мужчин. 36 процентов против 28.
Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в интервью НСН подтвердил наличие разницы в доходах мужчин и женщин, однако не стал называть это признаком гендерной дискриминации.
«В России на 25-30 процентов женщины получают меньше, это действительно так. Но это не означает, что существует гендерная дискриминация. Нужно учитывать все прочие факторы. Например, женщины работают чаще в бюджетном секторе, где зарплаты в принципе ниже. В бюджетном секторе они выбирают те отрасли, где не нужен физический труд, где дают больший социальный пакет. Часто эти предпочтения и объясняют существующие различия в доходе. Кроме того, женщины имеют меньшую продолжительность трудового опыта в связи с декретами. И давно известно, если учесть все эти факторы, то различие в оплате труда между мужчинами и женщинами сокращается до ничтожной величины, до 3-5 процентов. Так что в этом ключе можно сказать, что если гендерная дискриминация и существует, то на российском рынке она представлена в малом и ограниченном масштабе», – говорит он.
По данным Росстата, доля женщин в России сегодня составляет 54 процента от населения страны, при этом представительницы прекрасного пола меньше вовлечены в экономику государства.
Ранее в связи с экономическим кризисом и введением ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19 заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в эфире НСН назвал профессии, которые сильнее всего затронул коронавирус.
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