Названы сферы, работников которых ждет повышение зарплат после эпидемии

После окончания эпидемии коронавируса и отмены ограничений в России в ряде сфер произойдет повышение зарплат. Такой прогноз сделала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

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По ее словам, реальный рост доходов ожидается среди сотрудников компаний-монополистов и в низкоконкурентных сферах (энергетика, связь) - там практически ничего не изменится. Кроме того, рост зарплат будет в медицине. Иванова-Швец пояснила, что медработники будут получать доплаты. Но ежемесячное вознаграждение вырастет и у сотрудников частных клиник - из-за возросшего спроса на медицинские услуги.

Небольшой рост зарплат возможен и в аграрном секторе.

Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, как государство переложило ответственность за вынужденно неработающих граждан на бизнес, и как компании уходят от выплат зарплат сотрудникам.


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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ЭпидемияЗарплатыРабота
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