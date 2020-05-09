Названы сферы, работников которых ждет повышение зарплат после эпидемии

По ее словам, реальный рост доходов ожидается среди сотрудников компаний-монополистов и в низкоконкурентных сферах (энергетика, связь) - там практически ничего не изменится. Кроме того, рост зарплат будет в медицине. Иванова-Швец пояснила, что медработники будут получать доплаты. Но ежемесячное вознаграждение вырастет и у сотрудников частных клиник - из-за возросшего спроса на медицинские услуги.

Небольшой рост зарплат возможен и в аграрном секторе.

Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, как государство переложило ответственность за вынужденно неработающих граждан на бизнес, и как компании уходят от выплат зарплат сотрудникам.



