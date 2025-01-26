В ВС Нигерии заявили о 27 погибших военных при атаке террориста на востоке страны
26 января 202516:16
В армии Нигерии сообщили о по меньшей мере 27 военнослужащих, погибших в результате нападения террориста-смертника на северо-востоке страны. Об этом сообщает NEWS.ru.
При нападении погибли 27 человек, в том числе командир, еще несколько серьезно пострадали, однако число погибших может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее НСН сообщал, что в Чаде боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские военные освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
- В ВС Нигерии заявили о 27 погибших военных при атаке террориста на востоке страны
- Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
- Российские военные освободили населенный пункт Зеленое в ДНР
- Лукашенко: «Орешник» разместят в Белоруссии ближе к Смоленску
- Правительство выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию разлива мазута в Черном море
- Чемпионке России по художественной гимнастике Крамаренко удалили здоровый мениск
- Литературовед: Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании
- СМИ: Российские войска начали использовать новые дроны в зоне СВО
- Девушка за рулем «Фольксвагена» насмерть сбила женщину на остановке в Кургане
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru