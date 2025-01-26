В ВС Нигерии заявили о 27 погибших военных при атаке террориста на востоке страны

В армии Нигерии сообщили о по меньшей мере 27 военнослужащих, погибших в результате нападения террориста-смертника на северо-востоке страны. Об этом сообщает NEWS.ru.

СМИ: На президентский дворец в Чаде напали террористы

При нападении погибли 27 человек, в том числе командир, еще несколько серьезно пострадали, однако число погибших может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее НСН сообщал, что в Чаде боевики террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение около президентского дворца.

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:ТеррористыНигерия

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