СМИ: На президентский дворец в Чаде напали террористы
Возле резиденции президента в столице Чада Нджамене началась стрельба. Телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию главы государства напали террористы.
По словам источника телеканала, ранее местные жители заметили колонны военной техники, направлявшиеся к резиденции президента этой центральноафриканской страны.
Агентство AFP со ссылкой на источник в службе безопасности сообщило, что вооруженные люди напали на внутреннюю часть президентского комплекса. Президент Махамат Деби находится в своей резиденции.
При этом Al Arabiya утверждает, что ситуация под контролем правительственных сил. Все дороги, ведущие к резиденции главы государства, перекрыты.
Ранее Чад потребовал от Франции вывести свои войска. Французские подразделения находились в регионе в рамках борьбы с терроризмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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