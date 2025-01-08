СМИ: На президентский дворец в Чаде напали террористы

При этом Al Arabiya утверждает, что ситуация под контролем правительственных сил. Все дороги, ведущие к резиденции главы государства, перекрыты.

Ранее Чад потребовал от Франции вывести свои войска. Французские подразделения находились в регионе в рамках борьбы с терроризмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

