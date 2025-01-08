СМИ: На президентский дворец в Чаде напали террористы

Возле резиденции президента в столице Чада Нджамене началась стрельба. Телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию главы государства напали террористы.

По словам источника телеканала, ранее местные жители заметили колонны военной техники, направлявшиеся к резиденции президента этой центральноафриканской страны.

Агентство AFP со ссылкой на источник в службе безопасности сообщило, что вооруженные люди напали на внутреннюю часть президентского комплекса. Президент Махамат Деби находится в своей резиденции.

СМИ: Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января

При этом Al Arabiya утверждает, что ситуация под контролем правительственных сил. Все дороги, ведущие к резиденции главы государства, перекрыты.

Ранее Чад потребовал от Франции вывести свои войска. Французские подразделения находились в регионе в рамках борьбы с терроризмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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