СМИ: В результате нападения у президентского дворца в Чаде есть погибшие

В Чаде боевики террористической группировки «Боко Харам» совершили нападение около президентского дворца, сообщает телеканал Al Arabiya.

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Это произошло в столице Чада Нджамене. В результате есть погибшие и раненые. Глава государства Махамат Идрис Деби в момент нападения находился на территории дворца.

Ранее Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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