СМИ: В результате нападения у президентского дворца в Чаде есть погибшие
9 января 202500:01
В Чаде боевики террористической группировки «Боко Харам» совершили нападение около президентского дворца, сообщает телеканал Al Arabiya.
Это произошло в столице Чада Нджамене. В результате есть погибшие и раненые. Глава государства Махамат Идрис Деби в момент нападения находился на территории дворца.
Ранее Чад потребовал от Франции вывести войска до 31 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru