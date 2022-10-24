В ВОЗ заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 в Европе

Число заражений коронавирусом в Европе выросло в три раза с начала сентября, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости.

По его словам, вторая неделя октября принесла Европе 60% новых случаев заболевания в мире и 42% смертей.

Также он подчеркнул, что на данный момент в Европе зарегистрировано более 260 миллионов случаев заболевания COVID-19 и 2,1 миллиона смертей.

COVID-заболеваемость в РФ упала за неделю почти на 41%

При этом прирост инфицирования коронавирусом в России за минувшую неделю сократился на 40,7%, число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей стало меньше на 16,5%. Такую обновлённую статистику представил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19 зафиксирован в 22 субъектах федерации. При этом заболеваемость упала во всех регионах. Тенденция отмечается пятый день подряд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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