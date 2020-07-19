В ВОЗ заявили о рекордном росте заболевших COVID-19

По данным ВОЗ, побит рекорд суточного прироста коронавирусной пандемии с момента ее начала. Предыдущий был зафиксирован 17 июля, в пятницу. Тогда число инфицированных составило 238 тысяч человек, пишут «Известия».

Всего в мире заразились COVID-19 14,3 млн человек, умерли 602 тысячи пациентов, 8 млн – выздоровели. Больше всего заболевших в Северной и Южной Америке.

