Представитель ВОЗ оценила вероятность превращения COVID-19 в сезонную инфекцию

Понимание того, станет ли коронавирусная инфекция сезонной, может потребовать несколько сезонов. Об этом в интервью «Российской газете» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она подчеркнул, что изобретение высокоэффективной вакцины не может гарантировать уничтожение вируса. Также Вуйнович отметила важность проведения исследований об эффективности программ вакцинации и изучения длительности действия иммунитета после прививки. При этом, считает представитель ВОЗ, у SARS-CoV-2 все же есть шансы стать «эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы».