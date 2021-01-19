Представитель ВОЗ оценила вероятность превращения COVID-19 в сезонную инфекцию
Понимание того, станет ли коронавирусная инфекция сезонной, может потребовать несколько сезонов. Об этом в интервью «Российской газете» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Она подчеркнул, что изобретение высокоэффективной вакцины не может гарантировать уничтожение вируса. Также Вуйнович отметила важность проведения исследований об эффективности программ вакцинации и изучения длительности действия иммунитета после прививки. При этом, считает представитель ВОЗ, у SARS-CoV-2 все же есть шансы стать «эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы».
Эксперт заявила, что в ВОЗ нет единого мнения о сценарии развития ситуации с коронавирусом в 2021 году. Некоторые ее коллеги полагают, что пандемия пойдет на спад с увеличением количества вакцинированных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru