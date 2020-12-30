В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса
По мере распространения коронавируса, инфекция в итоге станет эндемиком и будет постоянно присутствовать и мутировать в клетках человека, а миру придется научиться жить с COVID-19. Об этом в интервью The Guardian заявил профессор вирусологии Дэвид Хейманн, глава совещательной группы по инфекционным угрозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Он отметил, что концепция «коллективного иммунитета», на который так рассчитывает человечество, остается неправильно понятой. Его коллега доктор Майк Райан, глава чрезвычайных программ ВОЗ, добавил, что получение коллективного иммунитета не отменяет угрозу коронавируса, а только снижает ее.
Эксперты сошлись во мнении, что коронавирус со временем, как и другие известные инфекции, которые когда-то представляли человечеству реальную угрозу, перестанет быть смертельно опасным и будет, наряду с другими вирусами, постепенно эволюционировать.
Специалисты ВОЗ подчеркнули, что реальной целью вакцинации сейчас является уберечь от заражения людей из групп риска, а не снизить уровень заболеваемости в целом. «Только со временем мы сможем увидеть, действительно ли вакцинация способна повлиять на снижение заболеваемости, пока что для нас эта планка слишком высока», – заключил Райан.
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