В ВОЗ призвали увеличить мировое производство вакцин от COVID-19
Международному сообществу необходимо увеличить производство вакцины от коронавируса, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сейчас настало время использовать все инструменты для наращивания производства, включая передачу лицензий и технологий, а там где необходимо, применять изъятия из прав интеллектуальной собственности», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.
Кроме того, глава ВОЗ отметил большой прогресс в деятельности механизма доступа к вакцинам COVAX, однако подчеркнул необходимость ускорить поставки и распределение препаратов.
Также Гебрейесус прокомментировал ситуацию с обращением ряда стран «к предприятиям, которые производят вакцину для COVAX». По мнению главы ВОЗ, такие действия подрывают основы программы и лишают вакцин тех людей, которым они необходимы.
По условиям программы COVAX, государства с высоким уровнем доходов оплачивают вакцины менее благополучным странам. В механизме задействованы 190 стран и экономик. Ожидается, что к концу текущего года будет произведено и распределено 2 млрд доз вакцин от COVID-19.
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