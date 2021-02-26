В ВОЗ призвали увеличить мировое производство вакцин от COVID-19

«Сейчас настало время использовать все инструменты для наращивания производства, включая передачу лицензий и технологий, а там где необходимо, применять изъятия из прав интеллектуальной собственности», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Кроме того, глава ВОЗ отметил большой прогресс в деятельности механизма доступа к вакцинам COVAX, однако подчеркнул необходимость ускорить поставки и распределение препаратов.

Также Гебрейесус прокомментировал ситуацию с обращением ряда стран «к предприятиям, которые производят вакцину для COVAX». По мнению главы ВОЗ, такие действия подрывают основы программы и лишают вакцин тех людей, которым они необходимы.

По условиям программы COVAX, государства с высоким уровнем доходов оплачивают вакцины менее благополучным странам. В механизме задействованы 190 стран и экономик. Ожидается, что к концу текущего года будет произведено и распределено 2 млрд доз вакцин от COVID-19.





