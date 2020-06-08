В ВОЗ призвали москвичей продолжать тщательно мыть руки и после отмены ограничений

По ее словам, несмотря на то, что российская столица с 9 июня объявила о снятии режима самоизоляции и отменила пропуска, а до конца месяца намерена снять большинство ограничений, необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты.

Представитель ВОЗ призвала жителей Москвы продолжать соблюдать все санитарные предписания, в том числе часто и тщательно мыть руки с мылом.

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня смогут вновь обслуживать клиентов парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники. Также заработают в полном объёме социальные карты и проездные карточки. С 12 числа можно будет восстановить неиспользованные поездки за время карантина. Кроме того, отменяются ограничения на работу каршеринга.

С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов, а еще через неделю откроются стационарные заведения общепита.

С 23 июня в Москве возобновят работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, закрытые из-за пандемии коронавируса.

Пока остается обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах.



