В ВОЗ призвали брать с России пример в борьбе с курением и алкоголизмом

Во Всемирной организации здравоохранения призвали брать пример с России в борьбе с табакокурением и алкоголизмом. Об этом заявил руководитель европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Кремлин Викрамасингхе.

В интервью газете «Известия» он рассказал, что страны Восточной Европы ведут успешную борьбу с табачной зависимостью. По его словам, когда речь заходит о борьбе с курением и алкоголизмом, ВОЗ приводит Россию в качестве примера для подражания.

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Среди факторов снижения потребления алкоголя он назвал пресечение кустарного производства спиртного, повышение цен и ограничение доступности вино-водочных изделий.

Ранее «Трезвая Россия» предложила ударить по водке.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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