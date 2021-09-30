В ВОЗ призвали брать с России пример в борьбе с курением и алкоголизмом
Во Всемирной организации здравоохранения призвали брать пример с России в борьбе с табакокурением и алкоголизмом. Об этом заявил руководитель европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Кремлин Викрамасингхе.
В интервью газете «Известия» он рассказал, что страны Восточной Европы ведут успешную борьбу с табачной зависимостью. По его словам, когда речь заходит о борьбе с курением и алкоголизмом, ВОЗ приводит Россию в качестве примера для подражания.
Среди факторов снижения потребления алкоголя он назвал пресечение кустарного производства спиртного, повышение цен и ограничение доступности вино-водочных изделий.
Ранее «Трезвая Россия» предложила ударить по водке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru