«Трезвая Россия» предложила ударить по водке

Руководитель проекта Султан Хамзаев вновь заявил, что продавать алкоголь лицам моложе 21 года нельзя.


Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что не верит новостям СМИ о падении спроса на водку в России. По его словам, общая динамика ежегодных продаж и отчет организации «Росалкогольрегулирование» не сулят хороших новостей.

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О том, что розничные продажи крепкого напитка в первой половине этого года сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сообщило РБК со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА). Хамзаев не понимает, откуда взялась такая статистика.

«Нам надо сокращать объем потребления водки среди граждан. В государстве должна быть обязательная стратегия по снижению градуса и количества потребления. Это нужно делать для сохранения нации в целом и экономики, потому что из-за алкоголизма сокращается трудоспособное население. Водка у нас второй по объему потребления алкогольный напиток», - заявил Хамзаев.

По мнению Хамзаева, в стране нужно увеличить возрастной порог для продажи алкоголя - не продавать его лицам моложе 21 года.

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«Это самое нужное нововведение. Эта мера - она фундаментальная для страны. Она будет эффективна много десятилетий», - уверен Хамзаев.

Ранее были названы причины падения интереса россиян к водке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольРосалкогольрегулированиеВодка
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