«Трезвая Россия» предложила ударить по водке

О том, что розничные продажи крепкого напитка в первой половине этого года сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сообщило РБК со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА). Хамзаев не понимает, откуда взялась такая статистика.

«Нам надо сокращать объем потребления водки среди граждан. В государстве должна быть обязательная стратегия по снижению градуса и количества потребления. Это нужно делать для сохранения нации в целом и экономики, потому что из-за алкоголизма сокращается трудоспособное население. Водка у нас второй по объему потребления алкогольный напиток», - заявил Хамзаев.

По мнению Хамзаева, в стране нужно увеличить возрастной порог для продажи алкоголя - не продавать его лицам моложе 21 года.