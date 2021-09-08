«Трезвая Россия» предложила ударить по водке
Руководитель проекта Султан Хамзаев вновь заявил, что продавать алкоголь лицам моложе 21 года нельзя.
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что не верит новостям СМИ о падении спроса на водку в России. По его словам, общая динамика ежегодных продаж и отчет организации «Росалкогольрегулирование» не сулят хороших новостей.
О том, что розничные продажи крепкого напитка в первой половине этого года сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сообщило РБК со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА). Хамзаев не понимает, откуда взялась такая статистика.
«Нам надо сокращать объем потребления водки среди граждан. В государстве должна быть обязательная стратегия по снижению градуса и количества потребления. Это нужно делать для сохранения нации в целом и экономики, потому что из-за алкоголизма сокращается трудоспособное население. Водка у нас второй по объему потребления алкогольный напиток», - заявил Хамзаев.
По мнению Хамзаева, в стране нужно увеличить возрастной порог для продажи алкоголя - не продавать его лицам моложе 21 года.
«Это самое нужное нововведение. Эта мера - она фундаментальная для страны. Она будет эффективна много десятилетий», - уверен Хамзаев.
Ранее были названы причины падения интереса россиян к водке.
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