В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйночив предупредила о возможности второй волны пандемии коронавируса на фоне смягчения ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.
Вуйнович отметила важность понимания, что опасность все еще есть. В связи с этим представитель ВОЗ призвала не подходить к снятию ограничений необдуманно.
По данным ВОЗ, сегодня в мире коронавирус нового типа был обнаружен у 4,8 млн человек, из которых 317 тысяч скончались. На текущий момент в России официально известно о 309 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3 тысяч человек умерли, более 85 тысяч вылечились.
Ранее в интервью "МИР 24" основатель и генеральный директор биотехнологической компании Дмитрий Морозов рассказал на какой стадии сегодня находится разработка вакцины и сможет ли отечественная вакцина справиться с пандемией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru