Собянин предупредил о росте смертности из-за коронавируса

Рост численности новых заболевших коронавирусом впервые составил ниже трех процентов. Кроме того, среда, 20 мая стала первым днем, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших. Это может означать, что Россия проходит верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Ситуация, по его словам, постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась со вспышкой инфекции. В этом глава правительства видит основания для «аккуратного» возвращения к нормальной экономической жизни. Именно «аккуратного», чтобы снятием ограничений не разрушить «хрупкое равновесие», - указал премьер. По его словам, в 17 регионах России критерии для снятия ограничений из-за коронавируса соблюдены, из них 14 субъектов уже начали отменять некоторые запреты в рамках первого этапа. Сложившаяся ситуация, как полагает премьер-министр,

«дает основание для спокойного оптимизма, поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь с жестким использованием средств индивидуальной защиты».

Оптимизм премьера отчасти разделяет и мэр Москвы, по словам которого, количество поступающих в больницы зараженных коронавирусом в последнее время снизилось примерно до тысячи в день. Вместе с тем, город остается «на высокой стадии заболеваемости», - указал Сергей Собянин, предупредив, что в мае смертность зараженных может оказаться выше, чем в апреле.

«Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по две-три недели. И этот накапливающийся объем (…) генерирует высокую смертность», - заявил столичный градоначальник.

Разъяснения по поводу сроков лечения коронавируса представил Роспотребнадзор. Как говорится в сообщении ведомства, в зависимости от степени тяжести заболевания длительность лечения составляет от двух до пяти недель. Минимальный срок лечения возможен при легкой форме болезни, причем, амбулаторно. Тяжелая форма COVID-19 с развитием дыхательной недостаточности или при наличии хронических заболеваний требует 4-5 недель лечения в специализированном стационаре.

Ежедневно в столичных больницах находятся около 1700 тяжелых и крайне тяжелых больных COVID-19, - сообщил мэр Москвы, назвав этот показатель среднестатистическим за последние три недели. Количество коек, занятых больными коронавирусной инфекцией, сокращается практически в ежедневном режиме, - заявил Собянин. Статистику снижения заболеваемости он назвал «закрепившимся трендом», отметив, что в ближайшее время планируется постепенный возврат к нормальной работе системы здравоохранения. Днем ранее Собянин заявил, что в Москве будет открыта часть больниц для плановой медицинской помощи, а, кроме того, часть клиник не будет перепрофилирована под «ковидные» центры, как предполагалось ранее. И вот это действительно хорошее известие, дающее повод для оптимизма.

