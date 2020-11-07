В ВОЗ подтвердили заражение норок коронавирусом еще в пяти странах

«Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах», - сказано в документе.

Эксперты заявляют, что COVID-19 передается между людьми в случае близкого контакта, но предупреждают, что «имеются также примеры передачи между людьми и животными».

Ранее власти Дании приняли решение уничтожить норок на всех зверофермах страны после обнаружения новых случаев мутировавшего вируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Метте Фредериксен.



