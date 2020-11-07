В ВОЗ подтвердили заражение норок коронавирусом еще в пяти странах

В ВОЗ сообщили, что еще в пяти странах у норок обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на информационный бюллетень организации.

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«Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах», - сказано в документе.

Эксперты заявляют, что COVID-19 передается между людьми в случае близкого контакта, но предупреждают, что «имеются также примеры передачи между людьми и животными».

Ранее власти Дании приняли решение уничтожить норок на всех зверофермах страны после обнаружения новых случаев мутировавшего вируса COVID-19. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Метте Фредериксен.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗЭпидемияКоронавирус
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