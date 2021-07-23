В ВОЗ оценили сроки завершения пандемии

Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что во многих европейских странах распространен штамм COVID-19 «Дельта». В свою очередь директор ECDC Андреа Аммон заявила, что для того, чтобы предотвратить развитие коронавируса необходимо пройти полный курс вакцинации, а также носить маски и перчатки и соблюдать иные COVID-ограничения.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с главой ВОЗ об эффективности вакцин против новых штаммов.

