В ВОЗ оценили сроки завершения пандемии

Пандемия COVID-19 далека от завершения, значительное количество заболевших сохраняется во многих странах мира, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что во многих европейских странах распространен штамм COVID-19 «Дельта». В свою очередь директор ECDC Андреа Аммон заявила, что для того, чтобы предотвратить развитие коронавируса необходимо пройти полный курс вакцинации, а также носить маски и перчатки и соблюдать иные COVID-ограничения.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поспорил с главой ВОЗ об эффективности вакцин против новых штаммов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВОЗПандемия
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