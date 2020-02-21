В Екатеринбурге женщину принудили к госпитализации из-за подозрения на коронавирус

Чкаловский районный суд Екатеринбурга постановил принудить к госпитализации 48-летнюю жительницу города, летевшую рейсом из Москвы рядом с гражданином КНР, у которого было подозрение на заражение коронавирусом нового типа. Административный иск к гражданке предъявил областной Роспотребнадзор. В среду 19 февраля женщина получила постановление о прохождении профилактических мер в связи с опасностью распространения инфекции, однако от выполнения отказалась: по данным агентства, у нее была запланирована другая поездка. Теперь по решению суда женщине придется остаться дома до 27 февраля. Как передает агентство, она согласилась остаться и принимать медицинских работников.

В настоящий момент в Свердловской области ведется контроль за всеми самолетами, прилетающими в город, всех пассажиров с признаками ОРВИ обследуют дополнительно. В течение месяца госпитализированы 48 вернувшихся из Китая жителей города, однако почти все они уже выписаны.