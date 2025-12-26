Мурашко поручил усилить работу медиков в регионах в праздники

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил усилить работу медицинских служб в регионах в период новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Необходимо усилить работу служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи гражданам, обеспечить готовность медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, к оперативному оказанию... помощи пациентам, предусмотрев укомплектованность выездных бригад», - подчеркнул Мурашко.

Министр поручил обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи ветеранам специальной военной операции, при ухудшении погодных условий организовать совместно с региональными властями круглосуточное дежурство бригад медиков на ледовых переправах, участках дорог с затруднением движения, в аэропортах и прочих местах массового скопления людей.

Также Мурашко отметил, что в период длинных выходных следует обеспечить доступность паллиативной помощи и предоставить необходимые препараты пациентам, нуждающимся в обезболивании.

Ранее глава Минздрава сообщил, что в начале следующего года первые пациенты смогут получить вакцину для терапии меланомы, пишет «Свободная пресса».

