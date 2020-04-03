В ВОЗ назвали стадию распространения COVID-19 в России

Пик эпидемии коронавируса в России ещё не пройден. Как пишет РИА Новости, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что в нашей стране распространение COVID-19 еще не набрало таких оборотов, как в других странах.

«Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно», — подчеркнула Вуйнович.

Кроме того, представитель ВОЗ в России отметила, что линия набирала скорость после 22 марта, но не очень активно, благодаря принятыми властям ограничительным мерам.

Напомним, по последним данным, в России официально зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией.