В ВОЗ назвали стадию распространения COVID-19 в России
Пик эпидемии коронавируса в России ещё не пройден. Как пишет РИА Новости, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что в нашей стране распространение COVID-19 еще не набрало таких оборотов, как в других странах.
«Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно», — подчеркнула Вуйнович.
Кроме того, представитель ВОЗ в России отметила, что линия набирала скорость после 22 марта, но не очень активно, благодаря принятыми властям ограничительным мерам.
Напомним, по последним данным, в России официально зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Между тем, ранее НСН писала, что количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло почти на семь с половиной тысяч и достигло 117 710. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на газета El Pais.
Теперь Испания опережает Италию по числу выявленных случаев COVID-19. В Италии зарегистрировано 115 242 инфицированных.
На первом месте по числу заболевших COVID-19 – Соединенные Штаты Америки, где официально зарегистрировано 245 573 случая.
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