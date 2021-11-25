В ВОЗ назвали основными распространителями COVID-19 непривитых граждан
Непривитые люди являются основным распространителем коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации», — цитирует сообщение РИА Новости.
Европейское бюро ВОЗ подчеркивает, что вакцинация особенно важна для людей в возрасте от 60 лет и лиц с ослабленным иммунитетом, пишет RT.
Как отметили в ВОЗ, максимальную защиту общества от коронавируса обеспечивает применение всех мер профилактики и контроля COVID-19, в частности, использование масок, гигиена рук и дыхательных путей, вентиляция в помещениях, соблюдение дистанции, тестирование, отслеживание контактов, карантин.
Между тем СМИ сообщили, что вакцинация от COVID-19 в России может стать платной. Власти якобы обсуждали возможность введения платы за прививки с 2022 года, стоимость процедуры не уточняется, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru