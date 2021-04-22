В ВОЗ назвали дату следующего этапа изучения «Спутника V»

Начало следующего этапа изучения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством по лекарственным средствам намечено на 10 мая. Об этом пишет ТАСС, об этом сообщил официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарик Яшаревич. Он подчеркнул, что в настоящее время консультативная техническая группа «получает информацию» о препарате от его производителя — Центра имени Гамалеи.

Напомним, в настоящий момент «Спутник V» зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше 3 миллиардов человек. По результатам анализа данных о заболеваемости COVID-19 среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, эффективность вакцины составила 97,6%.