В ВОЗ назвали дату следующего этапа изучения «Спутника V»

Начало следующего этапа изучения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством по лекарственным средствам намечено на 10 мая. Об этом пишет ТАСС, об этом сообщил официальный представитель женевской штаб-квартиры ВОЗ Тарик Яшаревич. Он подчеркнул, что в настоящее время консультативная техническая группа «получает информацию» о препарате от его производителя — Центра имени Гамалеи.

Напомним, в настоящий момент «Спутник V» зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше 3 миллиардов человек. По результатам анализа данных о заболеваемости COVID-19 среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, эффективность вакцины составила 97,6%.

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Между тем, за минувшие сутки в России зафиксировано 8 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 725 случаев больше, чем днём ранее, заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Москва остается лидером среди регионов России по уровню суточного прироста новых заболевших. За прошедшие сутки в столице зафиксировано 2 704 новых случаев COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России выявлено более 4,7 млн подтверждённых случаев коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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