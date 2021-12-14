В ВОЗ допустили рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста количества госпитализаций и смертей в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Как отметили в ВОЗ, данные о смертях из-за омикрон-штамма «может быть трудно представить точно», так как многие страны не имеют возможности последовательно анализировать все случаи заражений или смертей, пишет «Свободная пресса».
«Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей», — сообщили в организации.
Накануне стало известно, что в Великобритании скончался первый зараженный омикрон-штаммом. Подробностей об умершем пациенте не приводится, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru