В ВОЗ допустили рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма

Как отметили в ВОЗ, данные о смертях из-за омикрон-штамма «может быть трудно представить точно», так как многие страны не имеют возможности последовательно анализировать все случаи заражений или смертей, пишет «Свободная пресса».

«Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей», — сообщили в организации.

Накануне стало известно, что в Великобритании скончался первый зараженный омикрон-штаммом. Подробностей об умершем пациенте не приводится, пишет РИА ФАН.

