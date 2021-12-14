В ВОЗ допустили рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста количества госпитализаций и смертей в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Вирусолог заподозрил штамм «омикрон» в способности обходить вакцинную защиту

Как отметили в ВОЗ, данные о смертях из-за омикрон-штамма «может быть трудно представить точно», так как многие страны не имеют возможности последовательно анализировать все случаи заражений или смертей, пишет «Свободная пресса».

«Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей», — сообщили в организации.

Накануне стало известно, что в Великобритании скончался первый зараженный омикрон-штаммом. Подробностей об умершем пациенте не приводится, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ВОЗОмикрон-штаммКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры