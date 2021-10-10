В Воронежской области все школы переведут на дистант

«На дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. В рамках учебного плана они сохраняют возможность индивидуальной очной работы», - говорится в сообщении.

Кроме того, вузам также рекомендуют перейти на «онлайн-формат лекций, практических и лабораторных работ» с 12 октября. Преподавателей и учителей, чьи дети учатся в младшей школе, рекомендовано отправить в отпуск.

Отмечается также, что в связи с усилением ограничительных мер будет сокращен режим работы общепита до 21:00.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 139 323 случая ковида, в том числе 630 - за последние сутки. С 11 октября ряд учреждений можно посещать только по QR-кодам, также с понедельника вводится самоизоляция для людей старше 65 лет.

