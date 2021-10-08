Крымский университет с 11 октября введет онлайн-обучение из-за коронавируса
8 октября 202119:15
Крымский федеральный университет с 11 октября введет онлайн-обучение в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на дистанционное обучение перейдут около 30 тысяч студентов.
На какое время вводится обучение в режиме онлайн не уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru