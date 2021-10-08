Крымский университет с 11 октября введет онлайн-обучение из-за коронавируса

Крымский федеральный университет с 11 октября введет онлайн-обучение в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что на дистанционное обучение перейдут около 30 тысяч студентов.

На какое время вводится обучение в режиме онлайн не уточняется.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:СтудентыКрым
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