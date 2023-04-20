В Петербурге проверят психоневрологический интернат после смерти детей
В Санкт-Петербурге проверят психоневрологический интернат №10 после сообщений о смерти детей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру.
Ранее учредитель фонда «Вера» Анна Федермессер обратилась к российским властям с просьбой привлечь к ответственности виновных в гибели детей. По ее словам, за последнее время в интернете умерли семеро детей.
Надзорное ведомство проверит, как должностные лица соблюдали условия содержания подопечных, какое у них было социальное обслуживание и своевременно ли им оказали помощь. Также проверку организовал Росздравнадзор. Интернатом заинтересовались и следователи.
Ранее в СКР поручили доложить о ситуации с девочкой, получившей ожоги во время перелета в Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru