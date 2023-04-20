В Петербурге проверят психоневрологический интернат после смерти детей

Ранее учредитель фонда «Вера» Анна Федермессер обратилась к российским властям с просьбой привлечь к ответственности виновных в гибели детей. По ее словам, за последнее время в интернете умерли семеро детей.

Надзорное ведомство проверит, как должностные лица соблюдали условия содержания подопечных, какое у них было социальное обслуживание и своевременно ли им оказали помощь. Также проверку организовал Росздравнадзор. Интернатом заинтересовались и следователи.

Ранее в СКР поручили доложить о ситуации с девочкой, получившей ожоги во время перелета в Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

