Бастрыкин поручил доложить о ситуации с девочкой, получившей ожоги во время перелета в Египет

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об инциденте, в результате которого на борту самолета, выполнявшего рейс Москва – Хургада, была травмирована девочка, сообщает телеканал «360».

Следователи организовали проверку. Ребенок получил сильные ожоги из-за того, что стюардесса во время раздачи еды опрокинула на нее стакан с кипятком. Несмотря на это борт для оказания медицинской помощи пассажирке сажать не стали. Девочку госпитализировали после того, как самолет приземлился в Египте.

По словам матери ребенка, девочка продолжает проходить лечение — каждое утро ей делают перевязки.

Ранее было заведено дело после пожара с гибелью ребенка в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

