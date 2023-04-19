Бастрыкин поручил доложить о ситуации с девочкой, получившей ожоги во время перелета в Египет
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об инциденте, в результате которого на борту самолета, выполнявшего рейс Москва – Хургада, была травмирована девочка, сообщает телеканал «360».
Следователи организовали проверку. Ребенок получил сильные ожоги из-за того, что стюардесса во время раздачи еды опрокинула на нее стакан с кипятком. Несмотря на это борт для оказания медицинской помощи пассажирке сажать не стали. Девочку госпитализировали после того, как самолет приземлился в Египте.
По словам матери ребенка, девочка продолжает проходить лечение — каждое утро ей делают перевязки.
Ранее было заведено дело после пожара с гибелью ребенка в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru