Депутат Хамзаев рассказал, как оградить детские площадки от алкоголиков
Проблему распития спиртных напитков на детских площадках нужно решать комплексно, вместе с запретом курения в этих местах, заявил НСН член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Общество однозначно поддержит повышение штрафов за распитие алкоголя на детских площадках, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Ранее глава фракции Госдумы РФ «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил в десять раз увеличить наказание за употребление спиртных напитков на детских площадках. В настоящее время за совершение таких действий предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 тысяч рублей.
«Предложение Сергея Миронова абсолютно здраво и грамотно. Оно демонстрирует принципиальность государства по отношению к тем, кто распивает алкоголь на детских площадках. С точки зрения борьбы с алкоголизмом оно не дает адресного результата, но очень важно с точки зрения моральных аспектов, таких как формирование стерильных зон и правильных образов для несовершеннолетних и их родителей. Жильцы многоквартирных домов и парковых зон всегда поддержат ужесточение ответственности в этом вопросе, несмотря на то, что ситуация в последнее время меняется в лучшую сторону», - отметил Хамзаев.
Депутат также заметил, что важна правоприменительная практика.
«Помимо увеличения штрафов, важна и правоприменительная практика. Введение нового нормативного акта должно предусматривать порядок и процедуру его применения. Меры должны быть направлены, в том числе, на повышение правовой грамотности граждан и их принципиальной позиции в этом вопросе», - подчеркнул парламентарий.
Еще одним аспектом этой проблемы он назвал отсутствие мест для отдыха.
«Еще один аспект в решении этой проблемы, – отсутствие мест для отдыха. Особенно данная проблема актуальна для малых городов и районных центров. Детские площадки там единственное место, где можно присесть и отдохнуть. Помимо алкоголя, есть проблема с курением на детских площадках, которая также не должна быть забыта. Всё нужно решать комплексно», - добавил Хамзаев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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