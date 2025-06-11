«Помимо увеличения штрафов, важна и правоприменительная практика. Введение нового нормативного акта должно предусматривать порядок и процедуру его применения. Меры должны быть направлены, в том числе, на повышение правовой грамотности граждан и их принципиальной позиции в этом вопросе», - подчеркнул парламентарий.

Еще одним аспектом этой проблемы он назвал отсутствие мест для отдыха.

«Еще один аспект в решении этой проблемы, – отсутствие мест для отдыха. Особенно данная проблема актуальна для малых городов и районных центров. Детские площадки там единственное место, где можно присесть и отдохнуть. Помимо алкоголя, есть проблема с курением на детских площадках, которая также не должна быть забыта. Всё нужно решать комплексно», - добавил Хамзаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

