В Вологодской области объяснили идею создания организации «Опричники»

Группа молодежи, а не чиновники, выступила с инициативой создать в Вологодской области организацию «Опричники», сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к региональному правительству. По его словам, авторы идеи рассматривают опричников как символ порядка.

Инициаторы объяснили выбор названия исторической ролью Вологды, которую считают «столицей опричнины». В их представлении опричнина ассоциируется не с репрессиями, а с упорядоченной структурой.