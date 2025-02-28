В Вологодской области объяснили идею создания организации «Опричники»
Группа молодежи, а не чиновники, выступила с инициативой создать в Вологодской области организацию «Опричники», сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к региональному правительству. По его словам, авторы идеи рассматривают опричников как символ порядка.
Инициаторы объяснили выбор названия исторической ролью Вологды, которую считают «столицей опричнины». В их представлении опричнина ассоциируется не с репрессиями, а с упорядоченной структурой.
27 февраля было опубликовано постановление правительства региона о создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Опричники». Ее учредителем стало областное министерство молодежной политики. В числе задач организации значатся формирование нравственных ориентиров для молодежи, а также проведение просветительских, культурных и спортивных мероприятий.
Опричники — это приближенные Ивана Грозного, которые выполняли карательные функции и конфисковывали земли в интересах царя. Опричнина существовала с 1565 по 1572 год, передает «Радиоточка НСН».
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- В Вологодской области объяснили идею создания организации «Опричники»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru