Глава СПЧ Фадеев: В России сегодня нет политических репрессий
В день памяти жертв политических репрессий, который отмечается в России 30 октября, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в стране сейчас нет политических репрессий, сообщает «Интерфакс».
Он назвал «санитарными» те меры, что применяются к сторонникам Запада.
«Ну, какие репрессии. Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 37-38 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей», - отметил глава СПЧ.
Ранее Фадеев заявил, что СПЧ выступит с инициативой против обмена иностранных наемников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru