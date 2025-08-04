Сеть «Красное и Белое» не подтвердила уход из Вологодской области
4 августа 202514:44
Сеть магазинов «Красное и Белое» не подтвердила информацию об уходе из Вологодской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Данную информацию не подтверждаем», - ответили в пресс-службе ритейлера на соответствующий вопрос.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сеть алкомаркетов «Красное и Белое» прекратит работу в регионе, сообщает RT.
По его словам, действие лицензии сети было досрочно прекращено по заявлению владельца - ООО «Альфа-М».
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- Сеть «Красное и Белое» не подтвердила уход из Вологодской области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru