В Волгоградской области прогулки могут разрешить с 14 мая
В Волгоградской области, несмотря на продление режима самоизоляции до 31 мая, прогулки могут быть разрешены с 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.
Соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Бочаров. Отмечается, что также с 14 мая планируется разрешить занятия спортом на улице.
Кроме того, с 20 мая при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в регионе, возобновить деятельность смогут стоматологии, косметические салоны с медицинской лицензией и другие компании потребительского рынка. При этом с 20 мая в регионе начнет действовать обязательное требование по ношению защитной маски и перчаток в общественных местах.
По данным оперштаба, в Волгоградской области коронавирус обнаружен у 1 061 жителя области, из которых 311 человек вылечились, еще 12 скончались.
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