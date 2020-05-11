В Волгоградской области прогулки могут разрешить с 14 мая

В Волгоградской области, несмотря на продление режима самоизоляции до 31 мая, прогулки могут быть разрешены с 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

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Соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Бочаров. Отмечается, что также с 14 мая планируется разрешить занятия спортом на улице.

Кроме того, с 20 мая при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в регионе, возобновить деятельность смогут стоматологии, косметические салоны с медицинской лицензией и другие компании потребительского рынка. При этом с 20 мая в регионе начнет действовать обязательное требование по ношению защитной маски и перчаток в общественных местах.

По данным оперштаба, в Волгоградской области коронавирус обнаружен у 1 061 жителя области, из которых 311 человек вылечились, еще 12 скончались.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:самоизоляцияВолгоградская Область
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