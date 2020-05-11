В мире от COVID-19 вылечились более 1,6 млн человек
В мире от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, вылечились более 1,6 млн человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт Worldometers, ведущий статистику по коронавирусу.
Согласно его данным, 1 607 141 человек полностью выздоровел после заражения, более 284 тысяч скончались.
Общее число заражений коронавирусмо в мире сегодня, по данным сайта, составляет более 4,2 млн. Между тем, специалисты отмечают, что статистика может быть неполной, поскольку в случае протекании болезни в легкой форме люди не обращаются к врачам.
Ранее сообщалось, что показатели смертности у больных кронавирусом в РФ ниже общемировых показателей в 7,4 раза. Такую статистику в понедельник озвучила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на совещании президента по санитарно-эпидимиологической обстановке в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru