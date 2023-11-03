В Волгодонске подрались около 30 мужчин

По данному факту председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку. По данным ведомства, драка стала продолжением словесного конфликта. Информация об инциденте попала в СМИ. Другие подробности не сообщаются.

Ранее в Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

