В Волгодонске подрались около 30 мужчин

В Волгодонске произошла массовая драка с участием 30 мужчин, сообщает «РЕН ТВ».

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По данному факту председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку. По данным ведомства, драка стала продолжением словесного конфликта. Информация об инциденте попала в СМИ. Другие подробности не сообщаются.

Ранее в Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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