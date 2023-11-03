В Волгодонске подрались около 30 мужчин
3 ноября 202301:06
В Волгодонске произошла массовая драка с участием 30 мужчин, сообщает «РЕН ТВ».
По данному факту председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку. По данным ведомства, драка стала продолжением словесного конфликта. Информация об инциденте попала в СМИ. Другие подробности не сообщаются.
Ранее в Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru