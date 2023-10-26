В Коми родители устроили драку в раздевалке детского сада
В раздевалке одного из детских садов города Ухты подрались матери, рассказали в объединенной пресс-службе судов Республики Коми.
Между женщинами началась словесная перепалка, переросшая в рукоприкладство. Инцидент произошел на глазах у детей.
Отмечается, что у одной из матерей расцарапано лицо. Нападавшую признали виновной и назначили ей штраф в размере пяти тысяч рублей. Другую участницу конфликта привлекли к административной ответственности.
Накануне Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 33-летнего мужчину, который убил собственных родителей ради наследства, передает «Радиоточка НСН».
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