В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной
Конфликт с поножовщиной произошел на улице Михалковской на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
«По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение», — указали в ведомстве.
Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу. Правоохранители разыскивают подозреваемых.
Ранее в центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе, принималось решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru