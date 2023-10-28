В Москве одного человека госпитализировали после драки с поножовщиной

Конфликт с поножовщиной произошел на улице Михалковской на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

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«По предварительным данным, на Михалковской улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого мужчине нанесли ножевое ранение», — указали в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу. Правоохранители разыскивают подозреваемых.

Ранее в центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе, принималось решение о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МВДДракаМосква

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