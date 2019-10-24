В винном конкурсе в Крыму принимают участие 20 стран
На Международный винный конкурс, который проходит в республике Крым с 24 по 26 октября, приехали участники из 20 стран мира. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
«Невзирая на санкции, завод «Массандра» собрал 70 предприятий из 20 стран. Конкурсанты сегодня презентовали около 400 образцов, которые представляют виноделие России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР и других стран», - цитирует агентство министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина.
По данным агентства, конкурс проходит в преддверии главного отраслевого события года – IX Всероссийского Саммита виноделов. Жюри огласят результаты конкурса 26 октября – в день саммита. Отмечается, что в жюри конкурса вошли авторитетные международные и российские эксперты, энологи, независимые критики, специалисты в области виноделия.
Ранее предправления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев в эфире НСН рассказал, насколько можно доверять недорогим винам.
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