Эксперт: Рекомендуя россиянам пить, Минздрав хочет поднять Крым
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя обсудил с НСН новые рекомендации экспертов по безопасной доле алкоголя.
В Минздраве рассказали, сколько спиртного человек может потреблять без существенного вреда своему здоровью. За основу была взята так называемая стандартная порция алкоголя - 10 граммов чистого спирта. Женщины могут позволить себе не более двух стандартных порций в день, мужчины – не более трех, пишет «РИА Новости». В качестве конкретных расчётов для примера в Минздраве оценили объём безвредной порции вина с содержанием спирта 12%. Для женщин она составляет 200 мл, для мужчин — 300 мл. При этом безопасной порцией пива крепостью 4,5% для жещин будет 600 мл, а для мужчин – 900 мл.
В эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз увидел в рекомендациях Минздрава политическую мотивацию.
«Это заявление экспертов Минздрава, наверное, носит политический характер. Для меня оно неожиданное. Видимо, Минздрав трезвеет, и что-то его заставило признать сам факт и озвучить эти цифры. С позиции Всемирной организации здравоохранения, винодельческая продукция признана медиками более полезной, но за последние 65 лет потребление вина в мире не выросло. А вот потребление пива выросло в четыре раза. И фактически мир сегодня пивной. Да и Россия – пивная страна уже 12 лет. Я думаю, что это прежде всего связано с тем, что государство видит необходимость перевода населения на винодельческую продукцию для того, чтобы поднять Крым», — заявил собеседник НСН.
Ранее главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил НСН, что безопасных доз алкоголя для здоровья человека вообще не существует.
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