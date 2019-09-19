Эксперт: Рекомендуя россиянам пить, Минздрав хочет поднять Крым

В Минздраве рассказали, сколько спиртного человек может потреблять без существенного вреда своему здоровью. За основу была взята так называемая стандартная порция алкоголя - 10 граммов чистого спирта. Женщины могут позволить себе не более двух стандартных порций в день, мужчины – не более трех, пишет «РИА Новости». В качестве конкретных расчётов для примера в Минздраве оценили объём безвредной порции вина с содержанием спирта 12%. Для женщин она составляет 200 мл, для мужчин — 300 мл. При этом безопасной порцией пива крепостью 4,5% для жещин будет 600 мл, а для мужчин – 900 мл.

В эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз увидел в рекомендациях Минздрава политическую мотивацию.