В ветклинике на юге Москвы обнаружили львёнка без документов

У полуторамесячного львёнка диагностировали ряд заболеваний, в том числе истощение. Столичной прокуратуры выясняет обстоятельства попадания животного в лечебницу.



По словам сотрудников, предыдущие хозяева отдали его на осмотр и не вернулись. У клиники также не было документов, подтверждающих законность её владения львёнком.

По информации издания «Московский комсомолец», львенка в клинику принесла зооактивистка. Женщина и раньше часто бывала в этой ветбольнице, поэтому не вызвала подозрений у сотрудников. Хозяйка животного сказала, что львёнка надо подлечить и ушла. После её ухода в клинику стали приходить люди, которые хотели купить себе маленького дикого зверя. сотрудники ветклиники решили, что дело нечисто и позвонили в Центр реабилитации диких животных. Теперь с хозяйкой разбирается прокуратура.

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