В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу

В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, сообщили в столичной прокуратуре.

В Приморье тигр погиб от удара током во время охоты на медведя

Первый раз мигренка заметили жители столичного района Раменки в продуктовом магазине. Неравнодушные люди обратились в Межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы.

Специалисты нашли владельца тигренка. Теперь подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных.

Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве.

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ФОТО: Прокуратура Москвы
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