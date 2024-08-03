В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу
В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, сообщили в столичной прокуратуре.
Первый раз мигренка заметили жители столичного района Раменки в продуктовом магазине. Неравнодушные люди обратились в Межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы.
Специалисты нашли владельца тигренка. Теперь подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных.
Ранее руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru