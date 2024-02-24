Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис в Ленобласти

Амурского тигра из Приморья с ограниченной подвижностью суставов передних лап, которого нельзя было выпустить в тайгу, доставили в хоспис в Ленинградской области. Об этом сообщил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости.

«До хосписа живым доехал. Идет адаптация», — указал эксперт.

Арамилев подчеркнул, что животное доставили самолетом, затем автомобилем. Тигр чувствует себя нормально.

Молодого амурского тигра поймали в декабре в районе приморского села Дмитриевка. Отмечалось, что у животного проблемы с лапами — ему было сложно передвигаться в вольере. Специалисты обнаружили у тигра старое огнестрельное ранение. Росприроднадзор разрешил поместить животное в хоспис «Дом тигра» в Ленобласти. По данным Центра реабилитации тигров и других редких животных, в организме молодой особи шел тяжелый воспалительный процесс из-за пули, вошедшей в левую лопатку и вышедшей через лапу. Однако состояние тигра стабилизировалось, и его смогли отправить в хоспис.

Между тем фотоловушка в центре «Амурский тигр» в Приморье зафиксировала, как животное собиралось напасть на пробегавшего мимо кабана, однако в последний момент хищник передумал и ушел, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

