Путин потребовал от регионов наращивать вакцинацию
Президент России Владимир Путин заявил, что в нескольких российских регинах снизились объёмы тестирования и темпы вакцинации, сообщает ТАСС.
В ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой российский лидер потребовал от региональных властей наращивать, как вакцинацию от коронавируса, так и тестирование на наличие инфекции.
«Мы продлили майские праздники, граждане России отдыхают, это очень хорошо, слава богу, но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться», - подчеркнул глава государства.
Ранее в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», сообщает RT. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после укола.
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