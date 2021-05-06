Путин потребовал от регионов наращивать вакцинацию

Президент России Владимир Путин заявил, что в нескольких российских регинах снизились объёмы тестирования и темпы вакцинации, сообщает ТАСС.

В ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой российский лидер потребовал от региональных властей наращивать, как вакцинацию от коронавируса, так и тестирование на наличие инфекции.

«Мы продлили майские праздники, граждане России отдыхают, это очень хорошо, слава богу, но это не повод для управленческих региональных команд расслабиться», - подчеркнул глава государства.

Ранее в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», сообщает RT. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 79,4% с 28-го дня после укола.

