В Великобритании выявили неожиданный симптом, связанный с коронавирусом

Коронавирус способен выявить острый панкреатит у заболевшего. Сообщает MedicalXpress результаты исследований ученых из Университета Ливерпуля.

Результаты наблюдений касаются, в основном, молодых мужчин, страдающих ожирением, у которых при положительном анализе на коронавирусную инфекцию также выявлено высокое содержание сахара и холестерина в крови, свидетельствующие о воспалении поджелудочной железы (панкреатите).

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«Полученные данные помогут выявлять пациентов (с панкреатитом – прим. НСН) на более ранней стадии заболевания», — цитируют «Известия» британского профессора Кристофера Халлорана.

Напомним, острый панкреатит — это форма воспаления поджелудочной железы. Симптомами заболевания являются острая опоясывающая боль, которая начинается в верхней части животы и отдает в спину. Состояние человека резко ухудшается и сопровождается рвотой и диареей.

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