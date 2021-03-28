В Великобритании ребенок обнаружил историческую находку на заднем дворе

Мальчик наткнулся на «камень, который выглядел немного как рог», рассказал его отец. В группе в Facebook предположили, что ребенок нашел четырехлучевые кораллы или ругозы. Они существовали в палеозойскую эру – около 251-488 миллионов лет назад, когда территория в этом регионе Британии находилась под водой.

«Много-много людей оставили комментарии о том, как это здорово найти что-то на заднем дворе», — отметил отец.

Он вместе с сыном планирует сдать находку в музей геологии Бирмингемского университета.

Ранее на месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. был погребен под пеплом вулкана Везувия, археологи обнаружили практически целую четырехколесную колесницу. Об этом сказано на сайте археологического парка Помпеи.

