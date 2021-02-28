Археологи в Помпеях обнаружили редкую находку
На месте древнеримского города Помпеи, который в 79 году н.э. был погребен под пеплом вулкана Везувия, археологи обнаружили практически целую четырехколесную колесницу. Об этом сказано на сайте археологического парка Помпеи.
«Большая церемониальная колесница с четырьмя колесами вместе с железными деталями, красивыми украшениями из бронзы и олова» была найдена при раскопках загородной виллы к северу от древнего города Помпеи.
«Это чрезвычайно важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире. Это церемониальная колесница, вероятно, называемая в некоторых источниках как Pilentum, которая применялась не для ежедневного использования и не как сельскохозяйственный транспорт, а для сопровождения во время праздников, парадов и процессий», - заявил врио директора парка Помпеи Массимо Осанна.
Ранее на месте исключительной находки археологи также обнаружили лошадь в упряжке и еще трех представителей семейства лошадиных.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 534 / сут.
Умерли
85 743+439 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 020 / сут.
- Пашинян позвал своих сторонников выйти на митинг в Ереване
- Юрист рассказал, какие сведения нельзя сообщать представителю банка
- Милош Земан попросил Владимира Путина о поставках «Спутника V»
- Axios: Госдеп не ведет переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»
- Российские туристы не смогут посетить Кипр в марте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru