В Иерусалиме обнаружены артефакты возрастом около двух тысяч лет
Водный резервуар для ритуального омовения – миква - возрастом около двух тысяч лет археологи обнаружили в Иерусалиме поблизости от Гефсиманского сада. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Израиля.
Находки обнаружили в ходе строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля – он должен связать ее с Кедронской долиной. Рядом с ней археологи раскопали руины храма византийского периода, воздвигнутого в VI веке н.э. По мнению исследователей, храм функционировал около двухсот лет.
Церковь Всех Наций воздвигли на месте, где Иисус Христос совершил моление о чаше в ночь перед арестом, гласит священное писание.
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