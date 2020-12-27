В Иерусалиме обнаружены артефакты возрастом около двух тысяч лет

Водный резервуар для ритуального омовения – миква - возрастом около двух тысяч лет археологи обнаружили в Иерусалиме поблизости от Гефсиманского сада. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Израиля.

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Находки обнаружили в ходе строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля – он должен связать ее с Кедронской долиной. Рядом с ней археологи раскопали руины храма византийского периода, воздвигнутого в VI веке н.э. По мнению исследователей, храм функционировал около двухсот лет.

Церковь Всех Наций воздвигли на месте, где Иисус Христос совершил моление о чаше в ночь перед арестом, гласит священное писание.

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