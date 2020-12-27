В Иерусалиме обнаружены артефакты возрастом около двух тысяч лет

Находки обнаружили в ходе строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля – он должен связать ее с Кедронской долиной. Рядом с ней археологи раскопали руины храма византийского периода, воздвигнутого в VI веке н.э. По мнению исследователей, храм функционировал около двухсот лет.

Церковь Всех Наций воздвигли на месте, где Иисус Христос совершил моление о чаше в ночь перед арестом, гласит священное писание.

