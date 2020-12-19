В «Векторе» раскрыли сроки иммунитета после вакцинации от COVID-19

«У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум десять месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета», — пояснил Максютов.

Он также считает, что «ЭпиВакКорону» применят для повторной вакцинации пациентов, которые ранее могли получить другой препарат.

По словам Максютова, в планах «Вектора» прививки от COVID-19 детей после того, как центр получит результаты клинических испытаний на подростках.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в России 13 октября. Это второй препарат в России от коронавируса после вакцины «Спутник V», который Россия зарегистрировал. В настоящее время заканчиваются пострегистрационные испытания препарата.

