В «Векторе» раскрыли сроки иммунитета после вакцинации от COVID-19
Иммунитет от COVID-19 после вакцинации «ЭпиВакКороной» сохранится на полгода. Такой минимальный срок формирования защиты организма назвал директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».
«У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум десять месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета», — пояснил Максютов.
Он также считает, что «ЭпиВакКорону» применят для повторной вакцинации пациентов, которые ранее могли получить другой препарат.
По словам Максютова, в планах «Вектора» прививки от COVID-19 детей после того, как центр получит результаты клинических испытаний на подростках.
Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в России 13 октября. Это второй препарат в России от коронавируса после вакцины «Спутник V», который Россия зарегистрировал. В настоящее время заканчиваются пострегистрационные испытания препарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru