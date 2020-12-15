В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии привитых «ЭпиВакКороной»

Первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных исследований привиты 1316 добровольцев старше 18 лет, а также 122 добровольца старше 60 лет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, подчеркнув, что все они чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Нежелательных последствий не выявлено», - цитирует сообщение ведомства Газета.ру.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата.