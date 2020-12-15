В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии привитых «ЭпиВакКороной»

Первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» в рамках пострегистрационных исследований привиты 1316 добровольцев старше 18 лет, а также 122 добровольца старше 60 лет. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, подчеркнув, что все они чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Нежелательных последствий не выявлено», - цитирует сообщение ведомства Газета.ру.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата.

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А на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в гражданский оборот.

«Вышла в гражданский оборот и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит научный центр "Вектор"», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что в рамках третьего этапа испытаний в пяти субъектах России три тысячи добровольцев прививают «ЭпиВакКороной», пишет RT.

Анна Попова также отметила, что «первые серии» вакцины поставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу, Новосибирск.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусВакцина
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