В Варшаве митингующие против закона об абортах женщины заблокировали движение

В Варшаве участницы несанкционированного митинга против ужесточения законодательства об абортах перекрыли движение на крупнейших магистралях польской столицы - Иерусалимских аллеях и аллеях Иоанна Павла второго. Об этом сообщает РИА Новости.

В Польше запретили аборты

Движение Strajk Kobiet (Забастовка женщин) вывело на улицы несколько сотен человек. Они стартовали с площади перед центральным железнодорожным вокзалом, а затем заблокировали проезжую часть.

Участники акции скандируют «Варшава наша!» и «Имеем право протестовать!».

Полиция предупреждает митингующих об ответственности за нарушение ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Так, на улицах запрещено собираться одновременно более чем пяти людям сразу.

Напомним, в Польше в 1993 году введен запрет на аборты, за исключением прерывания беременности по медицинским показателям. Например, когда наблюдаются необратимые патологии плода, а также в случае беременности, которая возникла после изнасилования. При этом ряд депутатов сейма добиваются ужесточения закона об абортах – их запрета даже по медицинским показателям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингНесанкционированный МитингПольшаАборты
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