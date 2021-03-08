В Варшаве митингующие против закона об абортах женщины заблокировали движение

Движение Strajk Kobiet (Забастовка женщин) вывело на улицы несколько сотен человек. Они стартовали с площади перед центральным железнодорожным вокзалом, а затем заблокировали проезжую часть.

Участники акции скандируют «Варшава наша!» и «Имеем право протестовать!».

Полиция предупреждает митингующих об ответственности за нарушение ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Так, на улицах запрещено собираться одновременно более чем пяти людям сразу.

Напомним, в Польше в 1993 году введен запрет на аборты, за исключением прерывания беременности по медицинским показателям. Например, когда наблюдаются необратимые патологии плода, а также в случае беременности, которая возникла после изнасилования. При этом ряд депутатов сейма добиваются ужесточения закона об абортах – их запрета даже по медицинским показателям.

