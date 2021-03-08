В Варшаве митингующие против закона об абортах женщины заблокировали движение
В Варшаве участницы несанкционированного митинга против ужесточения законодательства об абортах перекрыли движение на крупнейших магистралях польской столицы - Иерусалимских аллеях и аллеях Иоанна Павла второго. Об этом сообщает РИА Новости.
Движение Strajk Kobiet (Забастовка женщин) вывело на улицы несколько сотен человек. Они стартовали с площади перед центральным железнодорожным вокзалом, а затем заблокировали проезжую часть.
Участники акции скандируют «Варшава наша!» и «Имеем право протестовать!».
Полиция предупреждает митингующих об ответственности за нарушение ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Так, на улицах запрещено собираться одновременно более чем пяти людям сразу.
Напомним, в Польше в 1993 году введен запрет на аборты, за исключением прерывания беременности по медицинским показателям. Например, когда наблюдаются необратимые патологии плода, а также в случае беременности, которая возникла после изнасилования. При этом ряд депутатов сейма добиваются ужесточения закона об абортах – их запрета даже по медицинским показателям.
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