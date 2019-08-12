Собянин одобрил идею развития музеев по программе «Мой район»

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею включения территорий музеев в комплексную программу создания качественной городской среды «Мой район». Такое решение он принял по итогам встречи с руководителями столичных музеев.

Отметим, предложение поступило от директора музея-усадьбы «Кусково» Сергея Авдонина. По его словам, такой шаг позволил бы небольшим музеям получить комплексное благоустройство.

Предполагается, что проекты благоустройства музейных дворов и прилегающих городских территорий будут объедены общей концепцией, что позволит органично вписать музейные дворы в единые ансамбли городских улиц и парков, создаваемые в рамках программы «Мой район».

Добавим, также Сергей Собянин рассказал о создании крупного музейного хранилища на территории Новой Москвы и о поддержке выставок молодых художников и современного искусства.

Ранее столичный градоначальник одобрил новый мехaнизм поддержки кинокомпaний, которые ведут съемки нa территории городa. Он отметил, что включение в художественные и документaльные фильмы сцен, снятых нa узнaвaемых улицaх, в известных пaркaх и других знaковых прострaнствaх, способствует росту туристической популярности городов, в которых проводились съёмки.

